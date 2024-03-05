Писториус рассказал, как произошла утечка разговора из бундесвера о Крыме

Министр рассказал, что причиной утечки стала «индивидуальная ошибка»: один из участников не прошел требуемую процедуру безопасного подключения. Речь идет о человеке, принимавшем участие в совещании из Сингапура. Системы связи немецких военных скомпрометированы не были. Писториус исключил, что в разговор «вмешался российский шпион».