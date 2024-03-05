Писториус рассказал, как произошла утечка разговора из бундесвера о Крыме

Министр рассказал, что причиной утечки стала «индивидуальная ошибка»: один из участников не прошел требуемую процедуру безопасного подключения. Речь идет о человеке, принимавшем участие в совещании из Сингапура. Системы связи немецких военных скомпрометированы не были. Писториус исключил, что в разговор «вмешался российский шпион».
По его словам, он уже обсудил ситуацию с зарубежными коллегами.
1 марта главред RT Маргарита Симоньян обнародовала беседу высокопоставленных офицеров в Германии, в том числе командующего немецкими ВВС Инго Герхарца. Они обсуждали возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца. Участники беседы анализировали возможность удара этими ракетами по Крымскому мосту.
Кремль, комментируя утечку, заявил, что разговор показывает прямую вовлеченность Германии в конфликт на Украине. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел, что в Берлине готовятся «к войне с Россией». Немецкого посла в Москве Александра Ламбсдорффа вызвали в МИД России. Писториус назвал инцидент с утечкой разговора «информационной войной» и «гибридной атакой».