Отступление ВСУ, Ил-212 и новые военные округа. Шойгу выступил в Минобороны

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские военные после освобождения Авдеевки продолжают теснить украинские силы дальше на запад, не позволив им закрепиться на линии Петровское — Ласточкино — Северное. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.