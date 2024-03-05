Отступление ВСУ, Ил-212 и новые военные округа. Шойгу выступил в Минобороны

Министр также объявил о создании нового легкого военно-транспортного самолета Ил-212, опытный образец которого должен быть изготовлен в конце 2026 года, рассказал о процессе воссоздания Ленинградского и Московского военных округов и освоении производства двигателей для тяжелых самолетов Ан-124 «Руслан».
ТАСС собрал основные тезисы Шойгу.
О ходе СВО
«После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении». Российские военные «демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные перед ними задачи».
О создании Ил-212
В России создается легкий военно-транспортный самолет Ил-212 с турбореактивным двигателем ПД-8 (такими решено оснащать, в частности, импортозамещенный лайнер SSJ-100 — прим. ТАСС), который придет на смену устаревающим Ан-26 и Ан-72.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступила к разработке технического проекта: «Изготовление опытного образца самолета запланировано на конец 2026 года».
Новый самолет будут отличать повышенная грузоподъемность, большая дальность, простота в обслуживании. «Он сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт».
О двигателях для авиации
ОАК в 2023 году «в полном объеме выполнила задания государственного оборонного заказа и обеспечила опережающую отгрузку части продукции по планам уже 2024 года».
«Достигнутые мощности предприятий корпорации обеспечивают необходимый уровень летной годности группировки Воздушно-космических сил, задействованной в специальной военной операции».
О «Русланах»
Уральский завод гражданской авиации отремонтировал 49 двигателей Д-18Т украинского производства, которыми оснащаются тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-124 «Руслан»: «Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет».
Кроме того, осваивается и серийный выпуск Д-18Т в России — его начало намечено на четвертый квартал 2027 года.
О воссоздании военных округов
На фоне наращивания военного потенциала НАТО у границ России и расширения альянса воссозданы Ленинградский и Московский военные округа: «Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами».
В прошлом месяце завершилась реставрация исторического здания штаба Московского военного округа, залы управления в котором «оборудованы передовыми защищенными видами связи и средствами отображения обстановки».
О численности женщин в ВС РФ
В Вооруженных силах России служат более 37,5 тыс. женщин, около 270 тыс. трудятся на гражданских должностях в военных организациях и воинских частях.
«От имени руководства министерства обороны, от себя лично хотел бы поблагодарить всех наших замечательных женщин, боевых подруг за добросовестную службу на благо нашей Родины».