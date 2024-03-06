В ЕС прокомментировали отказ европейских послов от встречи с Лавровым

«Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику. Также стандартной практикой является то, что дипломатические миссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами на родине по вопросам задач и деятельности в принимающей стране», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, информируют ли страны ЕС внешнеполитическую службу в Брюсселе о решениях и действиях своих дипмиссий в третьих странах.
Он также отметил, что представительство Евросоюза в Москве после инцидента ответило ряду российских СМИ на вопросы по этой теме, разъяснив свою позицию.
В понедельник Лавров сообщил, что пригласил недавно послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. По словам Лаврова, в МИД «накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров — вещи, которыми посольство не имеет право заниматься».
Лавров отметил, что МИД, собрав такую информацию, пригласил всех послов Европейского союза около полутора недель назад на встречу, на которой он «как министр иностранных дел хотел послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что мы советуем из лучших побуждений не заниматься этим». Однако за два дня до встречи ему прислали ноту с отказом от встречи.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России, заявила, что это вызывает вопросы об их работе в РФ.
Представительство ЕС в Москве в своем комментарии после инцидента подтвердило факт получения приглашения, отказ же объяснило отсутствием повестки встречи, а также тем, что «уровень доверия (между РФ и ЕС — ред.) достаточно низок» и в ЕС «не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения».