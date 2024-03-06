В ЕС прокомментировали отказ европейских послов от встречи с Лавровым

«Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику. Также стандартной практикой является то, что дипломатические миссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами на родине по вопросам задач и деятельности в принимающей стране», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, информируют ли страны ЕС внешнеполитическую службу в Брюсселе о решениях и действиях своих дипмиссий в третьих странах.