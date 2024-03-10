В Италии отказались поддерживать идею Франции об отправке войск НАТО на Украину

Макрон 26 февраля сообщил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Вместе с тем и сам Макрон позже исключил отправку войск на Украину в ближайшем будущем.