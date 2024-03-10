В Италии отказались поддерживать идею Франции об отправке войск НАТО на Украину

«Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которое с самого начала формально и добровольно не вмешивалось в конфликт. Отправка войск в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии», — сказал министр.
Он указал на необходимость подумать о том, как помочь Украине «вернуть свободу, территорию и безопасность» с помощью дипломатических каналов.
О том, что Франция создает новую коалицию стран, которые будут готовы отправить на Украину свои войска в случае необходимости сообщило 8 марта издание Politico.
Политолог, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, комментируя «Известиям» идею по созданию альянса, назвал ее пиар-процессом президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что главной проблемой этого объединения является отсутствие собственной логистики и разведывательных возможностей.
Перед этим, 8 марта, глава польского МИДа Радослав Сикорский одобрил идею отправки войск НАТО на Украину. По его словам, наличие в республике западных войск не является чем-то немыслимым или невозможным.
Макрон 26 февраля сообщил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Вместе с тем и сам Макрон позже исключил отправку войск на Украину в ближайшем будущем.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин предупредил о трагичных последствиях при отправке военных НАТО на Украину. Он подчеркнул, что РФ имеет оружие, которое может поражать цели на территориях стран альянса.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.