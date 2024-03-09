СМИ: Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину

«Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западных военнослужащих на Украину, и тем самым углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином», — говорится в материале газеты.
Как подчеркивает издание, президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил о возможности отправки военнослужащих западных стран на Украину. После чего, как пишет издание, большинство стран ЕС, среди них Германия, Чехия и Польша, заявили об отсутствии подобных планов. Однако, как пишет Politico, Эстония, Латвия и Литва «гораздо более открыты для этой идеи».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, «но ничего нельзя исключать». Накануне он также заявил, что у Франции «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.