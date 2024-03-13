МИД России назвал заявления Армении об ОДКБ оскорбительными

«Мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить под сомнение суверенное право любого государства определять внешнеполитический курс, включая степень участия в работе международных или региональных структур, исходя из национальных интересов и обязательств. Это в полной мере относится и к ОДКБ», — сказала она.