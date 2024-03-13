МИД России назвал заявления Армении об ОДКБ оскорбительными

«Мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить под сомнение суверенное право любого государства определять внешнеполитический курс, включая степень участия в работе международных или региональных структур, исходя из национальных интересов и обязательств. Это в полной мере относится и к ОДКБ», — сказала она.
При этом Россию настораживает контрпродуктивная, ультимативная и порой оскорбительная риторика Армении по отношению к этой организации, которую власти страны насаждают своим гражданам, подчеркнула дипломат.
В Москве, отметила Захарова, не понимают стремление Еревана обсуждать вопросы эффективности ОДКБ вовне, когда для этого есть все механизмы, форматы и каналы взаимодействия.
«От предметного экспертного диалога <…> в Ереване предпочитают буквально устраняться. В самой организации к такой работе открыты, готовы», — добавила представитель ведомства.
Ереван не раз обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики нет никаких ожиданий от Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку от нее не поступило «адекватной реакции» в сентябре 2022 года в момент «широкомасштабного нападения».
Комментируя эти претензии, Захарова заявила, что Россия категорически не приемлет упреки в «невыполнении» ОДКБ мандата и обязательств по отношению к Армении.
В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение развернуть в Армении мониторинговую миссию, но власти страны отвергли его и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.
Как подчеркнули в МИД, Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами.