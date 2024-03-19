В МИД Турции допустили окончание конфликта на Украине в 2025 году

«Прежде всего, мы — одна из стран, которые призывают к миру в этом направлении как для НАТО, так для всей европейской платформы. Наш президент призывает к миру, используя весь свой лидерский авторитет. Сохраняется риск распространения конфликта. Мы обеспокоены этой ситуацией», — сказал он.
Фидан добавил, что обсуждение ситуации на Украине обсуждается на закрытых переговорах постоянно, но ситуация превратилась в борьбу на истощение. Это увеличивает риск эскалации и это то, что беспокоит Турцию. Турецкий министр отметил, что европейские политики часто высказываются в пользу эскалации, а не разрешения конфликта, добавил портал Turkrus.
Фидан пояснил, что в Турции надеются на смену европейской риторики, но пока перемен по украинскому конфликту ожидать не стоит.
8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция готова содействовать проведению мирных переговоров между Украиной и Россией ради разрешения конфликта. Он напомнил о роли Турции в заключении соглашения о черноморской зерновой инициативе, которая смогла предотвратить продовольственный кризис во многих странах мира.
В тот же день Зеленский ответил, что проведение мирных переговоров по украинскому конфликту, предложенных лидером Турции, недопустимо при участии российской делегации.
3 марта глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина достигли предела военных возможностей, потому необходимы мирные переговоры. По его мнению, пришло время вести диалог в направлении прекращения огня.
9 февраля президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и Украина рано или поздно придут к согласию и отношения между народами восстановятся. Он отметил, что Запад думает, будто боевые действия навсегда «растащат» одну часть русского народа от другой. Однако воссоединение произойдет.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.