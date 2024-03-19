В МИД Турции допустили окончание конфликта на Украине в 2025 году

«Прежде всего, мы — одна из стран, которые призывают к миру в этом направлении как для НАТО, так для всей европейской платформы. Наш президент призывает к миру, используя весь свой лидерский авторитет. Сохраняется риск распространения конфликта. Мы обеспокоены этой ситуацией», — сказал он.