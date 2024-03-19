Песков не исключил возможности скорого визита Путина в Китай

До этого, 8 февраля, сообщалось, что президент России провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. В ходе переговоров Путин и китайский лидер договорились усиливать внешнеполитическое взаимодействие в таких структурах, как БРИКС, ООН и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Кроме того, стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем продвижении сотрудничества двух стран по всем направлениям. Путин также назвал председателя КНР своим другом.