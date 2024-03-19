Песков не исключил возможности скорого визита Путина в Китай

«Сейчас готовятся несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведется подготовка, по мере приближения мы будем вас, как мы это обычно делаем, информировать», — сказал он.
Во вторник Reuters со ссылкой на источники писало, что российский лидер может приехать в Китай во второй половине мая. Два других собеседника отметили, что визит состоится до запланированной на начало мая поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Европу.
Ранее, 18 марта, переизбранный президент России в ходе выступления в своем избирательном штабе в Гостином Дворе заявил, что совпадение интересов России и Китая является стабилизирующим фактором на международной арене. Путин выразил уверенность, что два государства будут наращивать отношения в ближайшие годы.
До этого, 8 февраля, сообщалось, что президент России провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. В ходе переговоров Путин и китайский лидер договорились усиливать внешнеполитическое взаимодействие в таких структурах, как БРИКС, ООН и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Кроме того, стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем продвижении сотрудничества двух стран по всем направлениям. Путин также назвал председателя КНР своим другом.
Последний раз Путин приезжал в Пекин с визитом в октябре прошлого года. Тогда он отметил совместное стремление РФ и КНР к равноправному сотрудничеству в мире. Лидер КНР в свою очередь заявил, что его страна готова сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием.