США формируют ментальный театр военных действий, сообщил советник Шойгу

«В первую очередь это перезагрузка или стирание национальной истории или культуры, что порождает безответственность перед прошлым. Другой инструмент — имитация легитимной власти, что приводит к безответственности перед обществом, перед настоящим. Еще один инструмент, или оружие — это деидеологизация с отсутствием ответов на вопросы “Что мы?”, “Кто мы?”, “Зачем мы?” — это безответственность перед будущим», — отметил главред.