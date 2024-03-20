США формируют ментальный театр военных действий, сообщил советник Шойгу

«Военные специалисты США и НАТО формируют ментальный театр военных действий с принципиально новыми вооружениями точечного и массового поражения противника. Ментальная сфера становится областью операций НАТО — важнейшим оперативным доменом. Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», — отмечает Ильницкий.
Как указывает советник министра, новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делами и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операция минобороны Соединенных Штатов.
Как уточнил РИА Новости главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский, основными инструментами США в борьбе за свою гегемонию на ментальном театре военных действий являются деградация и безответственность. Они индуцируются в государствах и обществах, которые являются целью агрессии. В частности, в странах индуцируется деградация политического класса.
Мураховский перечислил несколько комплексов ментального оружия США и НАТО, необходимых для внедрения деградации и безответственности в атакуемое общество.
«В первую очередь это перезагрузка или стирание национальной истории или культуры, что порождает безответственность перед прошлым. Другой инструмент — имитация легитимной власти, что приводит к безответственности перед обществом, перед настоящим. Еще один инструмент, или оружие — это деидеологизация с отсутствием ответов на вопросы “Что мы?”, “Кто мы?”, “Зачем мы?” — это безответственность перед будущим», — отметил главред.
Среди других ментальных вооружений Запада Мураховский назвал: доминирование веры в «рыночные силы», которое порождает безответственность перед производством и обществом, транснациональные корпорации, ЧВК, теневые союзы, которые приводят к безответственности перед законом, а также доминирование меньшинств, приводящее к безответственности перед большинством.
Как указывает в своей работе Ильницкий, в условиях подобной цивилизационной войны с Западом в российском обществе нужна общность мировоззрения и идеологии, то есть духовные, ценностные основы политики России должны быть первичны.
«В рамках цивилизационного подхода сведение проблемы сохранения культурно-исторического/ментального пространства России к информационной безопасности — это уже неактуальный и буквально “на глазах” устаревающий подход, который не обеспечит России стратегическую инициативу. Для победы в цивилизационном столкновении с Западом необходима разработка и принятие Стратегии ментальной безопасности России», — подчеркнул в этой связи советник главы военного ведомства.