Ресурс и личности: для блогеров хотят ввести отдельное наказание в УК

Новые меры регулирования блогосферы 21 марта обсудят на первом заседании рабочей группы Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса. Эксперты инициативу поддерживают, при этом они считают, что прежде чем вводить для участников отрасли серьезное наказание, необходимо провести широкое обсуждение мер с профессиональным сообществом.
За обман ответят
В России могут ввести отдельное наказание для блогеров, которые занимаются оказанием образовательных услуг населению. Внесение поправок в КоАП и УК РФ на заседании 21 марта планирует обсудить рабочая группа Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым («Единая Россия») и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой («Справедливая Россия — За правду»). К участию в заседании приглашены представители Минцифры, Минэкономразвития, Росстандарта и других ведомств, а также участники блогерского сообщества. С тезисами программы мероприятия ознакомились «Известия».
Исходя из документа, в КоАП планируют добавить новую статью «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации».
— Если какой-то блогер оказывает свои услуги и не получает аккредитацию, то никто не может гарантировать, что его продукт будет качественным и он не будет приносить вред людям или вести мошенническую деятельность, — пояснила «Известиям» одна из организаторов мероприятия, Яна Лантратова.
Также в документе говорится о внесении поправок в Уголовный кодекс и введении в нем наказания для неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству.
В пример такой деятельности в рабочей группе привели бизнес-тренера Дениса Байгужина. Он, используя методы психологического воздействия и манипуляций, причинил ущерб размером более 6 млн рублей своим клиентам.
Кроме того, в числе мер регулирования деятельности блогеров, которые намерена обсудить рабочая группа на первом заседании, создание кода «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий» в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Также планируется обязать коучей и других интернет-тренеров уведомлять власти о начале ими практики по созданию таких проектов.
«Известия» направили запросы в Минэкономразвития, Минцифры и Росстандарт с просьбой оценить перспективы поддержки инициативы.
Ранее «Известия» сообщали, что профессия блогеров в России может быть отнесена к экономической деятельности. О поддержке меры сообщали редакции и в Минэкономразвития. Необходимость регулирования объяснялась тем, что блогерство давно стало профессией, которая приносит высокие доходы.
Регулирование необходимо
Первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил «Известиям», что в палате поддерживают необходимость регулирования блогосферы, ведь проблемы явно в этой отрасли есть. Однако, по его мнению, прежде чем вносить поправки в УК и КоАП, нужно провести широкое общественное обсуждение с привлечением экспертного сообщества.
Справка «Известий»
В 2023 году следственные органы возбудили уголовные дела в отношении нескольких известных блогеров — Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных — о неуплате ими налогов. Так, Елена Блиновская с 2019-го по 2021-й не заплатила их на 918 млн рублей, Валерия Чекалина — на 300 млн, Александра Митрошина — на 120 млн. Впрочем, доход многих из них за 2022-й значительно вырос, писали «Известия». Больше всего тогда заработали Валерия Чекалина (более 1 млрд рублей), Александра Митрошина (650 млн), Аяз Шабутдинов (600 млн), Оксана Самойлова (500 млн), Гоар Аветисян (500 млн), Елена Блиновская (450 млн), Виктория Боня (250 млн), Инна Тлиашинова (200 млн) и Надин Серовская (150 млн).
— Отсутствие регулировки этой сферы ведет к возможности распространения противоправной деятельности. Любые правоотношения должны быть урегулированы. Социальная подоплека подогревает тему и вынуждает курировать блогосферу, — пояснил «Известиям» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
Директор Ассоциации информационного бизнеса Григорий Аветов, напротив, считает, что ввести наказание и ОКВЭД для блогеров будет очень сложно.
— Оказание образовательных услуг сегодня и так лицензируется в обязательном порядке. Если предприниматель предлагает обучение, по результатам которого он проводит итоговые экзамены и выдает диплом, то он обязан получить для этого лицензию. Другое дело — информационно-просветительская деятельность, когда человек делится своим опытом или дает рекомендации по темам, по которым еще, возможно, не разработаны ни официальные методики, ни академические программы, — пояснил эксперт.
— Есть те, кто берет деньги за курсы, которыми недовольны 100% его потребителей. Но такие правонарушения либо уже регулируются законом, либо могут регулироваться только рынком, когда сами потребители отказываются покупать услуги, к которым нет доверия, потому что по ним либо нет позитивных отзывов, либо только негативные, — полагает Григорий Аветов.
По его словам, ассоциация настаивает в качестве меры наведения порядка на общественно-экспертной аккредитации инфобизнесменов с участием ведущих университетов страны.
— Попытки загнать такую разнообразную по своей сути работу, как инфобизнес, под один стандарт упрутся в отсутствие конкретных критериев. Также они могут привести к масштабной зачистке всей отрасли, в которой работают более 150 тыс. человек, ее объем превышает 100 млрд рублей в год, — считает эксперт.
Блогосфера однозначно нуждается в законодательной корректировке, однако крайне важно избежать зарегулирования отрасли и не оттолкнуть реальных предпринимателей, обеспечивающих рабочие места своим командам, считает основатель Совета блогеров Валерия Рытвина.
Она напомнила, что в рамках направления законотворческой деятельности Советом блогеров еще на Петербургском международном юридическом форуме в 2022 году было представлено несколько инициатив, в том числе по внедрению ОКВЭД, предусматривающего деятельность в сфере влияния на аудиторию, а также возможность добровольной регистрации блогеров как СМИ.
— Однако это лишь восполнение пробелов в законодательстве, не всегда поспевающем за изменениями в социальных процессах, — отметила она.
По словам Валерии Рытвиной, эти и иные меры не гарантируют резкого сокращения правонарушений блогерами или иными субъектами инфобизнеса.