Ресурс и личности: для блогеров хотят ввести отдельное наказание в УК

В 2023 году следственные органы возбудили уголовные дела в отношении нескольких известных блогеров — Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных — о неуплате ими налогов. Так, Елена Блиновская с 2019-го по 2021-й не заплатила их на 918 млн рублей, Валерия Чекалина — на 300 млн, Александра Митрошина — на 120 млн. Впрочем, доход многих из них за 2022-й значительно вырос, писали «Известия». Больше всего тогда заработали Валерия Чекалина (более 1 млрд рублей), Александра Митрошина (650 млн), Аяз Шабутдинов (600 млн), Оксана Самойлова (500 млн), Гоар Аветисян (500 млн), Елена Блиновская (450 млн), Виктория Боня (250 млн), Инна Тлиашинова (200 млн) и Надин Серовская (150 млн).