FT узнала о плане Макрона убедить ЕС радикально поднять траты на оборону

Очередной саммит ЕС пройдет в Брюсселе 21—22 марта . На нем планируется обсудить дальнейшую поддержку Украины, безопасность и оборону, а также ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы, говорится на сайте Еврокомиссии. В мероприятии примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш.