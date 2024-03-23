Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности после теракта в России

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности Республики Казахстан.
Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма.
В ходе мероприятия рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.
Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.