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Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности после теракта в России

Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совбеза РК, где были рассмотрены вопросы координации правоохранителей и МИО в экстремальных ситуациях, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: akorda.kz

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности Республики Казахстан.

Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

В ходе мероприятия рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.

Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.