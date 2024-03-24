Кто такие террористы из запрещенной в России «Вилаят Хорасан»

Директор ФСБ Александр Бортников в октябре 2023 говорил о возросшей роли запрещенной в России террористической организации Аль-Каида в Афганистане в союзе с «Вилаят Хорасан»: «На сегодня общая численность “Аль-Каиды” составляет свыше 1,5 тысячи боевиков. Наиболее активно ячейки организации действуют более чем в 20 афганских провинциях, в основном в юго-восточной части страны. Центром служит восточный регион Нуристан, который является транспортным коридором между Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном». Директор ФСБ тогда оценивал количество боевиков «Вилаят Хорасан» в районе 6,5 тысяч, они действуют во всем северном приграничье и центре Афганистана. Тогда же он предупреждал, что в ближайшей перспективе террористическая организация может достичь потенциала, который позволит ей совершать атаки за пределами Афганистана.