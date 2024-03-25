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Кремль не принимает участия в дискуссии о моратории на казнь, заявил Песков

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Кремль в настоящий момент не принимает участия в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2023

«Мы в настоящий момент не принимаем участие в этой дискуссии», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к дискуссии по поводу снятия моратория на смертную казнь, которая обострилась после теракта в «Крокусе».

Песков Дмитрий