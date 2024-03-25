В Кремле заявили о самостоятельной работе спецслужб по теракту в «Крокусе»

Восьмого марта посольство США в России сообщило, что отслеживает сообщения о планах «экстремистов» атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. При этом уже после теракта в «Крокусе» в Белом доме сообщили РИА Новости, что Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной. В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что посольство России в Вашингтоне не получало никаких уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, обнародованных ранее американской дипмиссией.