МИД России и Минюст рассматривают исключение «Талибана» из списка террористов

В мае 2021 года после вывода американских военнослужащих из Афганистана, которые находились в стране с 2001 года, члены движения начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны, а уже 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признана.