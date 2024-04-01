МИД России и Минюст рассматривают исключение «Талибана» из списка террористов

Отмечается, что окончательное решение будет принято руководством страны.
18 января глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о контроле талибами власти в Афганистане. Дипломат подчеркнул, что диппредставительство России в Кабуле было «если не единственным посольством», то одним из немногих. Лавров отметил, что РФ контактирует с талибами и относительно их полноценного признания правительством.
Совет безопасности ООН включил движение талибов в список террористических организаций в 2003 году. В этом же году Верховный суд России признал «Талибан» террористической организацией.
В мае 2021 года после вывода американских военнослужащих из Афганистана, которые находились в стране с 2001 года, члены движения начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны, а уже 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признана.