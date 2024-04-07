Шор назвал продуктивное взаимодействие с Россией будущим Молдавии

Оппозиционер напомнил, что 7 апреля исполняется 32 года с того дня, как между Молдавией и РФ установились дипломатические отношения и началось сотрудничество стран. «Наши связи с Россией длительные и тесные. И это то, что [ПДС] и ее прихвостни никогда не перечеркнут», — подчеркнул Шор.