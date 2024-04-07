Турция назвала временной отмену безвиза для граждан Таджикистана

В России по делу «Крокуса» проходят 11 подозреваемых, в том числе непосредственных участников нападения на «Крокус». Большинство из них — граждане Таджикистана. Власти России говорили о следах причастности к теракту украинских спецслужб, в Киеве заявили о непричастности к нападению.