Почему Армения и Азербайджан не могут провести делимитацию новой границы

«Село Воскепар есть на этой карте и всегда останется на этой карте, Ашагы-Аскипара всегда была за пределами этой карты и находится за ее пределами по сей день. Село Киранц есть на этой карте и всегда будет на ней, село Хейримли находится за пределами этой карты и было [там] всегда. Село Беркабер есть на этой карте и всегда останется на этой карте. Село Кызыл-Гаджилы всегда находилось за пределами этой карты и находится за ее пределами до сих пор», — сказал Пашинян депутатам, демонстрируя все это на макете (цитата по «Арменпресс»).