Путин и Лукашенко обсудили мирный процесс по Украине

Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров, более того, мы были склонны именно к этому.
Глава государства добавил, что противники России сами загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить на поле боя. Сейчас они уже понимают, что это сделать невозможно, отметил он.
Путин затронул тему конференции по Украине в Швейцарии, которую планируется провести в июне. Он отметил, что Москву на это мероприятие не приглашают, но при этом говорят, что без нее достичь мира невозможно.
«А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум», — заявил президент.
Президент Белоруссии добавил, что если в Швейцарии хотят провести конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации. Он также заявил, что его страна поддерживает позицию России по мирному процессу.
«Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться. Не хотят — ясно, почему не хотят. <…> Если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат», — сказал президент Белоруссии.
В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит. Как отмечал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести серию саммитов для утверждения «формулы мира». В свою очередь, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис подчеркивал, что альтернативы участию России в урегулировании конфликта нет и проведение конференции без нее невозможно.
Глава МИД Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе заявил, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в феврале отметила, что потенциал Швейцарии как «честного брокера» при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по Украине. По словам Владимира Путина, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужно отказаться от театральных жестов и отменить законодательный запрет на них. Он добавил, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.