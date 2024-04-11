Путин и Лукашенко обсудили мирный процесс по Украине

Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров, более того, мы были склонны именно к этому.

Глава государства добавил, что противники России сами загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить на поле боя. Сейчас они уже понимают, что это сделать невозможно, отметил он.

Путин затронул тему конференции по Украине в Швейцарии, которую планируется провести в июне. Он отметил, что Москву на это мероприятие не приглашают, но при этом говорят, что без нее достичь мира невозможно.

Путин подчеркнул, что при необходимости обратится к Лукашенко для продолжения консультаций по теме мирного процесса. Он также согласился с белорусским коллегой, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора. Лукашенко отметил, что в этом соглашении есть разумные позиции, приемлемые для Украины, и напомнил, что та с ними согласилась.