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Израильский министр рассказал об ответе на иранскую атаку

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр — РИА Новости. Израиль намерен создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом, заявил министр без портфеля в узком кабинете военных действий Бени Ганц.

Источник: РИА "Новости"

Говоря о ночной ракетной атаке из Ирана по Израилю, Ганц подчеркнул, что «инцидент не исчерпан», добавив, что существующую систему регионального сотрудничества и сдерживания необходимо укреплять «прямо сейчас».

«Мы создадим региональную коалицию против иранской угрозы — и возьмем с них (с Тегерана) цену в подходящее для нас время и подходящим образом», — заявил Ганц.

Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля.

По официальным данным израильской армии (ЦАХАЛ), Иран запустил в направлении Израиля в общей сложности более 300 целей, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. Израильские ВВС и система ПВО в кооперации с партнерами перехватили 99% всех целей, сообщал официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. Отмечается, что большинство иранских ракет и дронов были перехвачены за пределами Израиля, однако некоторые упали на территории страны, причинив лишь незначительный ущерб военной базе на юге Израиля.

В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон «держаться подальше».

Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами «Кудс» КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.