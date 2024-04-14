Израильский министр рассказал об ответе на иранскую атаку

Говоря о ночной ракетной атаке из Ирана по Израилю, Ганц подчеркнул, что «инцидент не исчерпан», добавив, что существующую систему регионального сотрудничества и сдерживания необходимо укреплять «прямо сейчас».
«Мы создадим региональную коалицию против иранской угрозы — и возьмем с них (с Тегерана) цену в подходящее для нас время и подходящим образом», — заявил Ганц.
По официальным данным израильской армии (ЦАХАЛ), Иран запустил в направлении Израиля в общей сложности более 300 целей, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. Израильские ВВС и система ПВО в кооперации с партнерами перехватили 99% всех целей, сообщал официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. Отмечается, что большинство иранских ракет и дронов были перехвачены за пределами Израиля, однако некоторые упали на территории страны, причинив лишь незначительный ущерб военной базе на юге Израиля.
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами «Кудс» КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.