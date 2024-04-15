Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС

«За последние десять дней первый из этих принципов неоднократно нарушался», — сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН.
Речь идет о недопустимости атак со стороны или в направлении станции, в частности реакторов, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала, напомнил глава агентства.
По словам Гросси, существует реальный риск ядерной катастрофы, поэтому необходимо сделать все, чтобы минимизировать его.
Несмотря на то, что сейчас шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в «холодном останове», потенциальная опасность крупной аварии остается вполне возможной, добавил он.
В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке украинского БПЛА на купол шестого энергоблока. Уточнялось, что критических повреждений нет. Чуть ранее беспилотники ВСУ ударили в районе столовой и грузового порта.
На следующий день, 8 апреля, над станцией сбили дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировали. Еще через день армия противника атаковала с помощью беспилотника уникальный тренажерный центр станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва предостерегает Киев и Запад от попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС. Кроме того, Россия призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.