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США заявили о готовности вернуться к исполнению ДСНВ

Правительство США готово отказаться от принятых ранее контрмер по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и выполнять свои обязательства в полном объеме. Это может произойти, если Россия также решит вернуться к выполнению своих обязательств по ДСНВ. Об этом говорится в докладе Госдепартамента США.

Источник: РИА "Новости"

«Соединенные Штаты не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения», — говорится в документе. Доклад Госдепа посвящен соблюдению странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Документ направлен в Конгресс США.

Россия вышла из Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в 2023 году. Договор должен был действовать до 2026 года. США не признают законным выход России и считают, что Москва все еще обязана соблюдать договор.

В марте постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Москвой и Пекином на тему контроля над сдерживанием вооружения.

Позднее в МИД России сообщили, что для возобновления диалога США должны предварительно отказаться «от курса на подрыв безопасности России» и продемонстрировать «реальную готовность к комплексной работе с акцентом на устранение первопричин созданных американцами фундаментальных противоречий».