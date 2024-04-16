США заявили о готовности вернуться к исполнению ДСНВ

«Соединенные Штаты не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения», — говорится в документе. Доклад Госдепа посвящен соблюдению странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Документ направлен в Конгресс США.
Россия вышла из Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в 2023 году. Договор должен был действовать до 2026 года. США не признают законным выход России и считают, что Москва все еще обязана соблюдать договор.
В марте постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Москвой и Пекином на тему контроля над сдерживанием вооружения.
Позднее в МИД России сообщили, что для возобновления диалога США должны предварительно отказаться «от курса на подрыв безопасности России» и продемонстрировать «реальную готовность к комплексной работе с акцентом на устранение первопричин созданных американцами фундаментальных противоречий».