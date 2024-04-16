США заявили о готовности вернуться к исполнению ДСНВ

Правительство США готово отказаться от принятых ранее контрмер по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и выполнять свои обязательства в полном объеме. Это может произойти, если Россия также решит вернуться к выполнению своих обязательств по ДСНВ. Об этом говорится в докладе Госдепартамента США.