Захарова пообещала решительный ответ на конфискацию активов России

«Как вы понимаете, раскрывать это все не собираемся, но действия будут решительными, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима», — сказала она.