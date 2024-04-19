По мнению авторов заявления, опубликованного после встречи глав МИД «Большой семерки» в Италии, Россия «уже сегодня может завершить» конфликт на Украине.
При этом главы МИД стран G7 вновь потребовали, чтобы Россия вывела свои силы с территорий, который Запад считает украинскими, несмотря на проведенные там референдумы, на которых большинство жителей выступили за воссоединение с РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно». По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что «не будет никакого “Минска-3”». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова «абсолютно подтверждают» позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию «на земле», однако украинский режим в этом не заинтересован.