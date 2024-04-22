В МИД объяснили, чем Россия ответит Польше на размещение ядерного оружия

Польский президент Анджей Дуда в интервью Fakt заявил, что размещение ядерного оружия в Польше давно стало темой польско-американских переговоров и Варшава готова к этому. Дуда считает, что Москва «все больше милитаризует» Калининградскую область, а напомнил, что Россия передала ядерное оружие Белоруссии.
Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО.
Заявления Дуды Захарова назвала провокационными.
Захарова сообщила, что такие заявления от польских властей — не новость. «Свои амбиции в плане того, как бы покрепче “прильнуть” к размещенному в Европе ядерному оружию США, польские власти не скрывают давно и активно их вплетают в свою глубоко враждебную по отношению к России политику», — сказала представитель МИД России.
О планах присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing в польском Минобороны говорили еще в 2015 году. Осенью 2022 года на тот момент замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель заявил, что США не собираются размещать ядерное оружие в странах, присоединившихся к НАТО после 1997 года, в том числе в Польше (вошла в блок в 1999 году). После объявления Путиным о решении разместить ядерное оружие в Белоруссии Польша заявила о готовности больше участвовать в ядерном сдерживании и желании присоединиться к ядерной программе.
Сейчас из стран — членов НАТО ядерное оружие есть только у США, Франции и Великобритании.