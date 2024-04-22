В МИД объяснили, чем Россия ответит Польше на размещение ядерного оружия

О планах присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing в польском Минобороны говорили еще в 2015 году. Осенью 2022 года на тот момент замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель заявил, что США не собираются размещать ядерное оружие в странах, присоединившихся к НАТО после 1997 года, в том числе в Польше (вошла в блок в 1999 году). После объявления Путиным о решении разместить ядерное оружие в Белоруссии Польша заявила о готовности больше участвовать в ядерном сдерживании и желании присоединиться к ядерной программе.