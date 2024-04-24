Путин призвал к справедливому возмездию для участников теракта в «Крокусе»

«Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что спецслужбы и правоохранители России выявляют участников этого теракта, включая заказчиков, спонсоров, организаторов.
Ранее, 22 апреля, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами. Патрушев назвал теракт ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России. По его словам, где бы ни прятались исполнители, пособники и организаторы, они понесут наказание.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, которые устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.