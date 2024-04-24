Путин призвал к справедливому возмездию для участников теракта в «Крокусе»

Ранее, 22 апреля, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами. Патрушев назвал теракт ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России. По его словам, где бы ни прятались исполнители, пособники и организаторы, они понесут наказание.