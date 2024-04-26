Остин подтвердил выделение шести миллиардов долларов на вооружение для ВСУ

«Я также рад объявить сегодня о выделении дополнительных 6 миллиардов долларов в рамках нашей инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые позволят нам закупить новые возможности для Украины у американской промышленности», — сказал он после встречи стран-доноров военной помощи киевскому режиму.
Заказ стал крупнейшим американским пакетом помощи Киеву, добавил Остин.
По словам шефа Пентагона, он включает боеприпасы для систем ПВО, средства борьбы с БПЛА, «значительные объемы» артиллерийских боеприпасов и ракет класса «воздух-земля».
Как ожидается, исполнение заказа займет несколько лет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.