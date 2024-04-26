В Пентагоне отказались обсуждать отвод Киевом танков Abrams с поля боя

«Я уступлю возможность украинцам самим говорить о том, как они применяют свои танки Abrams», — сказал он.
Также он не стал отвечать на вопрос о том, может ли Украина победить Россию. Генерал подчеркнул, что главная цель Белого дома состоит в предоставлении Киеву возможность защищаться.
«Понимаете, ключевой момент заключается в том, чтобы убедиться, что Украина может защищаться», — уточнил Браун.
Ранее в пятницу агентство AP сообщило, что Киев не использует американские танки Abrams на поле боя из-за того, что они попадают под удары российских беспилотников. Отмечалось, что США начали работать с украинцами над изменением тактики.
В октябре 2023 года представитель Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл сообщил, что Пентагон передал Киеву все обещанные танки M1A1 Abrams, всего 31 единицу.
В апреле текущего года газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах США сообщила, что за последние два месяца Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пять из 31 Abrams.
Западные страны усилили помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.