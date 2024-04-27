Глава МИД Италии поручил вызвать посла России

«Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией», — написал он в соцсети Х.
Ранее Таяни заявил, что связался с посольством в Москве после решения о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российской «дочки» компании Ariston, назвав этот шаг неожиданным.
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских «дочек» Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома — компания Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH — Bosch и Siemens.
Ariston — торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.
«Газпром бытовые системы» — дочерняя компания «Газпрома», крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.