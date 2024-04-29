Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Киева

Речь идет о взрывах, произошедших в октябре и декабре 2014 года во Врбетице. Они прогремели на складах с оружием немецкой компании Imex, вооружение планировали продать Украине. Тогда погибли два гражданина Чехии, ущерб превысил 1 млрд крон. Прага в связи с этим объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (предполагаемые настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин), которых также подозревали в отравлении Скрипалей в Великобритании. Прага указала, что они приезжали в Злинский край, где произошли взрывы.