Власти Украины допустили ограничение работы Telegram

Претензии к Telegram возникали и у российских властей: в 2018 году суд постановил заблокировать его из-за отказа предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей, но два года спустя ограничения сняли из-за готовности мессенджера «противодействовать терроризму и экстремизму», сообщал Роскомнадзор. В марте 2024 года, после теракта в «Крокус Сити Холле», в Кремле призвали Дурова внимательнее следить за происходящим на платформе, чтобы Telegram «не превращался в инструмент в руках террористов».