«Это навечно». В Штатах рассказали об опасном решении по Украине

По мнению Девлина, Белый дом стремится связать себя соглашением с Украиной из-за страха перед Дональдом Трампом. Даже если тот после победы на президентских выборах согласится давать Киеву кредиты, общее направление политики при Трампе все равно будет связано с уходом США из Восточной Европы.