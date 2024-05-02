«Это навечно». В Штатах рассказали об опасном решении по Украине

«В видеообращении в выходные Зеленский сбросил настоящую бомбу: Киев и Вашингтон работают над <…> соглашением, <…> которое продлит участие Америки в конфликте на долгие годы. <…> Внешнеполитический истеблишмент решил: минимум десять лет. Можно ли уже назвать это вечной войной (с Россией. — Прим. ред.)?» — спросил он.
По мнению Девлина, Белый дом стремится связать себя соглашением с Украиной из-за страха перед Дональдом Трампом. Даже если тот после победы на президентских выборах согласится давать Киеву кредиты, общее направление политики при Трампе все равно будет связано с уходом США из Восточной Европы.
«Администрация Байдена пытается обеспечить вечный конфликт на Украине», — заключил колумнист.
В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.
В свою очередь, Зеленский позднее в видеообращении заявил, что США и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке Киева на следующее десятилетие. По его словам, обсуждения идут в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности.