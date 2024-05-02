Пять компаний из Челябинской области пополнили санкционный список США

Министерство финансов и Госдепартамент США ввели санкции в отношении еще около 300 физических и юридических лиц из России, а также аффилированных с ними резидентов третьих стран (в первую очередь Китая), которые, по данным американских властей, выполняют заказы в интересах Минобороны РФ, а также участвуют в разработках химического и биологического оружия. В этом списке есть пять компаний из Челябинской области, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-релиз Минфина США.