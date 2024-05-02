Пять компаний из Челябинской области пополнили санкционный список США

Министерство финансов и Госдепартамент США ввели санкции в отношении еще около 300 физических и юридических лиц из России, а также аффилированных с ними резидентов третьих стран (в первую очередь Китая), которые, по данным американских властей, выполняют заказы в интересах Минобороны РФ, а также участвуют в разработках химического и биологического оружия. В этом списке есть пять компаний из Челябинской области, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-релиз Минфина США.
Американский санкционный список пополнили автозавод «Урал» и завод «Спецагрегат», расположенные в Миассе. Первый производит грузовики (в том числе военные), второй — различную спецтехнику на базе «Уралов» и КАМАЗов.
Также под санкции попали три компании из Челябинска. Это «Центр Кибербезопасности» (ООО «ЦКБ»), Центр компьютерного инжиниринга ЮУрГУ и ООО «Ньютон Техникс». Последняя фирма представлена на гражданском рынке очистителями накипи для чайников, кофемашин и утюгов.
Напомним, что в феврале текущего года под американские санкции попали группа «Мечел» (владеет Челябинским металлургическим комбинатом и рядом других предприятий на территории региона), Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), завод «ТМК Трубопроводные решения», Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), «Южуралзолото» (АО «ЮГК»), «Челиндбанк» и другие предприятия региона.