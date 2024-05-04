В Раде допустили, что Киев может попросить об отправке европейских войск

В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения тоже хорошо известна. Там подчеркнули, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт» и это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».