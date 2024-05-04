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В Раде допустили, что Киев может попросить об отправке европейских войск

ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости. Украина может попросить об отправке европейских военных, если в конфликте с Россией у нее не хватит собственных сил, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в эфире французского телеканала LCI.

Источник: © РИА Новости

«Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина сама, без европейской военной поддержки и войск, да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (войска. — Прим. ред.)», — сказал он.

На днях Макрон в интервью The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, «многие страны ЕС» согласились с мнением Парижа по этому вопросу.

В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения тоже хорошо известна. Там подчеркнули, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт» и это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Он предупредил, что ввод европейского контингента в эту страну никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов