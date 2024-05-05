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СМИ: советник Байдена признал, что помощь США Украине не остановит Россию

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Недавно одобренная Вашингтоном помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте, такое признание, как сообщает британская газета Financial Times, сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Источник: AP 2023

«Салливан сказал, что он все еще ожидает “российских прорывов” на фронте “в предстоящий период”, несмотря на новый пакет помощи США, одобренный в прошлом месяце», — пишет издание со ссылкой на выступление Салливана.

При этом советник Байдена заявил, что Украина планирует перейти в наступление в 2025 году. Как отмечает издание, эти слова Салливана демонстрируют, как Белый дом видит развитие конфликта на Украине в случае, если на президентских выборах в США победит Джо Байден.

«Любое новое наступление в 2025 году со стороны Украины будет зависеть на увеличении финансирования из конгресса и одобрения Белым домом. Но Дональд Трамп, бывший президент и предполагаемый кандидат от Республиканской партии, скептично относится к помощи Украине и обещает попытаться быстро положить конец конфликту и добиться урегулирования путем переговоров», — отмечает издание.

Конгресс США ранее принял, а президент США Джо Байден подписал законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем».