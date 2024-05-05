Лавров прокомментировал слова Кэмерона о «праве» Украины на удары по России

Ранее агентство Рейтер опубликовало сообщение о том, что Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, так как «ожидается пересмотр определенных деталей в тексте». Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о «праве» Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.