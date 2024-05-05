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Лавров прокомментировал слова Кэмерона о «праве» Украины на удары по России

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы «праве» Украины наносить удары по любым целям на территории России британским оружием, заявил, что Кэмерон не раскаялся, поскольку таким людям, как он, это чувство неизвестно.

Источник: Reuters

«По любым целям на территории России. Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно», — сказал Лавров в интервью телеканалу ATB.

Как напомнил министр, были сообщения о том, что агентство Рейтер, которое брало интервью у Кэмерона, «подвесило» версию, что Кэмерон якобы «раскаялся», и анонсировало, что скоро будет выставлен на сайт новый текст, но в итоге «выставило то же самое».

Лавров подчеркнул, что Кэмерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России.

«Это англичане. Их репутация хорошо известна», — заключил глава МИД РФ.

Ранее агентство Рейтер опубликовало сообщение о том, что Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, так как «ожидается пересмотр определенных деталей в тексте». Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о «праве» Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.

дипломатия
Лавров Сергей