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В конгрессе США назвали условие для ввода войск на Украину

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. США в случае падения Украины, возможно, придется вмешаться конфликт, задействовав свои войска, заявил в интервью телеканалу CBS News лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис.

Источник: AP 2023

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими», — сказал он.

По мнению лидера демократов, в Республиканской партии США усиливается пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и «почему-то считает, что Россия — не враг США». По утверждению Джеффриса, главной сторонницей такой линии в палате представителей является республиканка Марджори Тейлор Грин.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, «многие страны ЕС» согласились с мнением Парижа по этому вопросу.

В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона. Там подчеркнули, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт» и это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Владимир Путин, комментируя антироссийские выпады Макрона, предупредил, что ввод европейского контингента в эту страну никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.