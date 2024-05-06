Макрон говорит об отправке войск на Украину ради своего эго, заявила Ле Пен

«Война — это худшее, что может случиться с народом и страной, и я поражена легкостью, с которой Эммануэль Макрон говорит (об этом). Когда с бокалом виски в руках во время разговора с певцом в три часа утра говорят: “Мне придется направить ребят в Одессу”, да, я говорю именно о легкости, поскольку речь идёт о жизни наших солдат… Он хочет направить войска ради собственного эго, личного имиджа», — сказала Ле Пен в эфире радиостанции RMC.