МИД счел заявления ЕС о праве Киева атаковать Крымский мост подстрекательством

До этого, 1 мая, постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) на готовящееся нападение на Крымский мост. Коллаж, опубликованный дипломатом 1 мая, состоит из изображений «шести основных типов мостов на 2024 год», перечислены подвесные, вантовые и другие мосты, также указан Керченский мост. При этом изображение с надписью «Керченские мосты» оставлено пустым.