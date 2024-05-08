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Главный раввин России рассказал о разговорах с Путиным

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар заявил, что в его разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным нет секретов.

Источник: © РИА Новости

«У нас нет секретов. Прежде всего, ему очень интересно, что происходит сегодня внутри общины. Это и не только интересно: я поражаюсь иногда, как он вспоминает, что было в детстве, какое у него было отношение тогда к еврейской общине, как он сам увидел синагогу в Ленинграде», — сказал Лазар в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» на встрече в преддверии своего 60-летия, которое он отметит 19 мая.

Раввин добавил, что обсуждает с президентом положение в мире, в первую очередь на Ближнем Востоке, а также положение заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года.

«Последняя встреча была по поводу положения сегодня в Израиле с заложниками. В том числе там до сих пор трое молодых ребят, у которых есть российское гражданство. И понятно, что Россия чувствует ответственность за них, и президент обещал, что он будет делать все возможное. К сожалению, пока нет результата, но я знаю, что он об этом думает и действует», — сказал Лазар.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.

Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Путин Владимир
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