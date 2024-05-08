Главный раввин России рассказал о разговорах с Путиным

«Последняя встреча была по поводу положения сегодня в Израиле с заложниками. В том числе там до сих пор трое молодых ребят, у которых есть российское гражданство. И понятно, что Россия чувствует ответственность за них, и президент обещал, что он будет делать все возможное. К сожалению, пока нет результата, но я знаю, что он об этом думает и действует», — сказал Лазар.