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В посольстве России отреагировали на новые ограничения Британии

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Введенные Великобританией ограничительные меры в отношении России серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Британии, а также прерывают некоторые каналы связи, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Источник: AP 2023

«Восьмого мая Лондон объявил новые ограничительные меры, которые серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве, в том числе прерывают некоторые каналы связи», — заявили в посольстве.

В российском диппредставительстве отметили, что ограничения были введены «под безосновательным и даже смехотворным предлогом», из которого в Лондоне «пытаются раздуть очередную шпионскую историю».

В конце апреля пятерым мужчинам в Британии были предъявлены обвинения в рамках расследования предлагаемого преступления против национальной безопасности, якобы связанном с Россией. Двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранным разведслужбами. В частности, сообщалось, что речь шла об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.

Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе РФ, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами.

Меры были объявлены в ответ на якобы «злонамеренную деятельность» России в Британии и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в ведении «операций по сбору разведданных в Великобритании». В связи с этим посол РФ в Лондоне был вызван в британский МИД.

дипломатия