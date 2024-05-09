В посольстве России отреагировали на новые ограничения Британии

В конце апреля пятерым мужчинам в Британии были предъявлены обвинения в рамках расследования предлагаемого преступления против национальной безопасности, якобы связанном с Россией. Двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранным разведслужбами. В частности, сообщалось, что речь шла об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.