В посольстве России отреагировали на новые ограничения Британии

«Восьмого мая Лондон объявил новые ограничительные меры, которые серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве, в том числе прерывают некоторые каналы связи», — заявили в посольстве.
В конце апреля пятерым мужчинам в Британии были предъявлены обвинения в рамках расследования предлагаемого преступления против национальной безопасности, якобы связанном с Россией. Двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранным разведслужбами. В частности, сообщалось, что речь шла об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.
Меры были объявлены в ответ на якобы «злонамеренную деятельность» России в Британии и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в ведении «операций по сбору разведданных в Великобритании». В связи с этим посол РФ в Лондоне был вызван в британский МИД.