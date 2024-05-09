Кэмерон призовет Запад извлечь уроки из конфликта России и Украины

В декабре 2023 года Вашингтон и Лондон сформировали международную коалицию для проведения операции «Страж процветания», а в январе и феврале союзники нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене. К коалиции присоединились ряд стран, но они не предпринимают столь активных наступательных действий, пишет Guardian.Страны ЕС сформировали отдельный альянс для защиты коммерческого судоходства от нападений хуситов, который не имеет мандата на нанесение ударов по объектам на территории Йемена.