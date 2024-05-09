Путин и Пашинян согласовали вывод пограничников РФ из ряда областей Армении

Ранее, 22 апреля, Песков сообщил, что российская сторона не получала сигналов от руководства Армении на тему вывода из страны своих пограничников, а также 102-й военной базы. Так он прокомментировал слова Пашиняна, который заявил, что пограничники из РФ покинут посты в Тавушской области. По его словам, российские посты появились там из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в 2020 году, однако сейчас ситуация изменилась в связи с тем, что линия противостояния там стала границей.