Захарова прокомментировала слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине

На Западе несколько месяцев всё чаще звучат заявления об отправке военных на Украину. Так, президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз отмечал, что такая возможность не исключена. Он указывал, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв российской армией линии фронта.