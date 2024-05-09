Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО

«НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — сказал он журналистам.
При этом премьер не уточнил, солдаты каких стран и в каком количестве присутствуют на Украине.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
Накануне итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа — «Никаких сапог на земле».
На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.