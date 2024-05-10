Пентагон подтвердил паузу в поставке 3,5 тыс. бомб Израилю из-за Рафаха

«Мы приостановили [поставку] одной партии оружия, состоящей из 1,8 тыс. 2000-фунтовых бомб и 1.7 тыс. 500-фунтовых бомб. Мы еще не приняли окончательного решения, как поступить с этой поставкой, и, знаете, я не собираюсь вдаваться в гипотезы. Опять же, мы очень четко изложили наши взгляды в отношении Рафаха и любых наземных операций там», — сказал он.