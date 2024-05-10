Генерал ВСУ: США заставляют союзников сдвигать сроки поставок F-16

«Американцы заявили, что они не видят оснований для внесения изменений по этому поводу, но это с одной стороны, а с другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16», — сказал он.
По словам генерала, поставки американских истребителей можно было начать еще в конце прошлого года, но США якобы заставили Белгию, Данию и Норвегию сдвинуть сроки сначала на середину лета, а потом на осень.
«То есть заявления заявлениями, а с другой стороны поведение такое», — констатировал Романенко.
В начале мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи. Во вторник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* заявил, что истребители F-16 могут появиться на Украине в июле.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.