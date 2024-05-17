Премьер Венгрии Орбан: Фицо находится на грани жизни и смерти

«Премьер-министр сейчас находится “между жизнью и смертью”, сказал Виктор Орбан, добавив, что это покушение — сильный удар по Венгрии», — цитирует политика портал.
Орбан выразил сожаление, что словацкий премьер не сможет работать в полную силу как минимум несколько месяцев. Именно этот период, считает он, будет критически важен для Европы на фоне выборов в Европарламент и украинского конфликта.
Венгерский премьер пожелал Фицо скорейшего выздоровления.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер и глава минобороны Словакии Роберт Калиняк говорил, что в премьера попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с «разгула украинских неонацистов», а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.