СМИ: США хотят от стран G7 кредита Киеву под залог доходов от активов РФ

Как заявляли в Кремле, принятие таких решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.